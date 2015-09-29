Samsung Galaxy S4 Mini, nulla di fatto per l’aggiornamento

Nel corso degli ultimi mesi, com’è naturale che sia, abbiamo dato ampio risalto soprattutto ai due nuovi apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. Se il primo, come ormai sappiamo molto bene, ha fatto il proprio esordio nel mercato italiano poche settimane fa, agli inizi di ottobre, il secondo invece ancora latita in Europa, sebbene le speranze per uno sbarco nel Vecchio Continente ci siano tutte. E se quindi, comprensibilmente, i maggiori sforzi di Samsung sono concentrati sulla diffusione e sulla promozione dei due phablet citati poc’anzi, non va però neanche scordato l’impegno dell’azienda asiatica nel rendere ancora appetibili e performanti i suoi cellulari meno recenti grazie a diversi aggiornamenti importanti, in modo da non scontentare neanche i suoi clienti più affezionati. Tuttavia, da questo punto di vista, cattive notizie arrivano per i possessori di uno smartphone uscito appena due anni fa, e che purtroppo, al momento, pare praticamente abbandonato al suo destino: difatti, il Samsung Galaxy S4 Mini, per il quale i molti possessori speravano in un aggiornamento con il più recente sistema operativo Android Lollipop 5.1.1, pare che resterà fermo all’Android KitKat 4.2.2. Un vero e proprio smacco per chi utilizza il Samsung Galaxy S4 Mini, considerando che il nuovo sistema operativo di Android sta iniziando ad essere distribuito per tutti i device più o meno recenti, tra i quali però, a quanto sembra, non risulta la versione low cost della gamma S4.