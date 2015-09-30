Novità sul Samsung Galaxy A9

Alcuni giorni fa
, avevamo discusso di un nuovissimo modello di telefono cellulare Samsung della gamma A, che spesso ha annoverato cellulari ibridi tra la performantissima gamma S e l’economica gamma J. L’apparecchio in questione era il Samsung Galaxy A9, sbucato fuori quasi a sorpresa ed avvistato nel database del noto sito GeekBank, dove, da poco testato, pur essendo state rivelate poche specifiche tecniche e peraltro nemmeno così alte se confrontate a quelle dei dispositivi telefonici di top gamma, aveva fornito dei risultati a dir poco brillanti.
Ebbene, pochi giorni fa sono spuntate nuove informazioni circa la scheda tecnica del Samsung Galaxy A9, alcune delle quali confermano le indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi. Il processore è infatti l’octa-core Qualcomm Snapdragon 620, supportato da una RAM da 3 GB. Certezze anche per quel che concerne il sistema operativo, che a quanto pare sarà il nuovo Android Lollipop 5.1.1.
Contrariamente a quanto creduto in precedenza, invece, il display non dovrebbe avere una risoluzione a 4K, ma a 2K
, comunque molto buona considerando che si tratta di uno smartphone. La fotocamera posteriore, inoltre, anziché essere da 13 megapixel come affermato in precedenza, dovrebbe essere da 16 megapixel
, mentre quella anteriore, compatibilmente con gli ultimi dispositivi telefonici targati Samsung, sarà da 5 megapixel.
Scopriamo, infine, che il Samsung Galaxy A9 supporterà la connettività 4G LTE
.