Samsung Galaxy S6, aggiornamenti in vista

In casa Samsung, la parola “vacanza” è praticamente un tabù. E così, la nota azienda tecnologica sudcoreana, sempre attivissima nel campo della telefonia mobile, pur essendo, al momento, occupata nella promozione dei suoi device di top gamma, come il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, oltre che nello sviluppo dei suoi futuri apparecchi e dispositivi telefonici, tra i quali figura l’attesissimo Samsung Galaxy S7, continua a rilasciare vari aggiornamenti per i suoi smartphone e tablet, in modo da renderli più performanti e da correggere vari problemi e difetti. Nelle scorse settimane, in effetti, molti sono stati i dispositivi telefonici che hanno visto degli importanti aggiornamenti, che per gran parte hanno riguardato l’installazione del più recente sistema operativo, ossia l’Android Lollipop 5.1.1. Adesso, una nuova indiscrezione vorrebbe che tutti i vari apparecchi facenti parte della gamma S6, ossia il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge, ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, oltre al recentissimo Samsung Galaxy Note 5, siano in procinto di ricevere un aggiornamento molto corposo ed importante. Resta da capire in cosa consisterà esattamente tale aggiornamento, dal momento in cui pare altamente improbabile che gli apparecchi sopra citati possano già aggiornarsi al nuovo sistema operativo Android Marshmellow. Probabilmente, nuove indiscrezioni a riguardo verranno fornite nei prossimi giorni.