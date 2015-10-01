Samsung Galaxy Mega On sempre più vicino

Come abbiamo ripetuto abbastanza spesso nel corso delle ultime settimane, la nuova, attesissima gamma di cellulari della nota azienda tecnologica Samsung, la gamma O, è ormai in procinto di fare il proprio esordio a livello internazionale. Tuttora, per la verità, regna un po’ di confusione sui nomi ufficiali dei modelli facenti parte di questa famiglia, dubbi che però, molto probabilmente, verranno sciolti fra pochi giorni, quando il colosso sudcoreano annuncerà pubblicamente i nomi dei suddetti smartphone, fornendone tutte le ultime notizie ed informazioni. Ad ogni modo, uno di tali dispositivi telefonici dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Mega On (secondo altri, potrebbe riportare il nome di Samsung Galaxy O7, oppure Samsung Galaxy O5), e, proprio pochi giorni fa, in Cina sono state ufficialmente svelate le sue caratteristiche tecniche, molte delle quali erano già trapelate nel corso delle scorse settimane. Samsung Galaxy Mega On avrà quindi un display della dimensione di 5,5 pollici, con risoluzione in HD da 1280x720 pixel. Il processore, un poco recente Qualcomm Snapdragon 410 quad-core da 1,2 GHz, sarà supportato da una RAM da 1 GB, cosa che lascia supporre che l’apparecchio si assesterà su una fascia bassa, cosa già presunta inizialmente da molti esperti del settore. La fotocamera posteriore, come parecchi altri smartphone prodotti da Samsung, sarà di 13 megapixel, contro i 5 megapixel di quella anteriore. Lo storage interno, da appena 8 GB, sarà espandibile grazie ad un comodo slot dedicato all’ingresso delle schede micro SD. Infine, il Samsung Galaxy Mega On sarà dotato dell’aggiornato sistema operativo Android Lollipop 5.1.1. Resta solo da capire quale sarà la data precisa nella quale questo nuovo telefonino registrerà il proprio esordio, ed a quale prezzo. Molto probabile, comunque, che ne sapremo di più nei prossimi giorni.