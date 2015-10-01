Caricamento...

Ancora sul Samsung Galaxy S7

01/10/2015

Nel corso delle ultime settimane, non abbiamo certo fatto mistero che uno degli smartphone più attesi dai maggiori esperti ed appassionati del settore, sia il futuro device di top gamma della nota azienda sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7. Oggetto del desiderio dei più, il Samsung Galaxy S7, nonostante sia ancora piuttosto lontano dal fare il proprio esordio sul mercato internazionale, sta già facendo largamente parlare di sé, tanto che su di esso hanno preso a circolare non soltanto numerosissime indiscrezioni e voci di corridoio, ma anche alcuni concept non ufficiali. È il caso di un bravo designer americano, che, proprio alcuni giorni fa, ha pubblicato su YouTube un video concept che dimostra, seguendo le notizie finora diffuse da Samsung, quello che potrebbe essere il Samsung Galaxy S7 da un punto di vista estetico. Una linea sicuramente elegante e raffinata, pienamente compatibile con i più recenti dispositivi telefonici prodotti dal colosso asiatico. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?t=6&v=Zecs8qdWrho[/embed] Ma non solo: questo designer si è anche premunito di riassumere, molto brevemente, quelle che al momento paiono essere le caratteristiche tecniche che potrà vantare il Samsung Galaxy S7, svolgendo quindi un lavoro egregio. Sarà interessante capire se, tra qualche mese, questi concept verranno confermati, oppure se Samsung deciderà di adottare degli stili diversi. Pare, comunque, come già si è detto nelle scorse settimane, che questo nuovo smartphone possa esordire ben prima del previsto, secondo alcuni addirittura intorno a gennaio.
