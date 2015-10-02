Ancora sul Samsung Galaxy A9

Nel corso degli ultimi giorni, abbiamo appreso alcune interessanti notizie su molti apparecchi telefonici realizzati dalla nota azienda sudcoreana Samsung, che sono attualmente in fase di progettazione, oppure in procinto di fare il proprio esordio sul mercato della telefonia mobile. Proprio a tal proposito, ad esempio, abbiamo fornito alcune interessanti indiscrezioni non soltanto sul futuro device di top gamma del colosso tecnologico asiatico, ossia il Samsung Galaxy S7, ma anche su alcuni dispositivi che, a breve, dovrebbero finalmente essere resi disponibili. Fra di essi, oltre alla nuovissima gamma O, una “famiglia” di smartphone che, a quanto pare, si assesterà su una fascia piuttosto bassa, fanno prepotentemente parlare di sé gli ultimi cellulari della famiglia A, ossia il Samsung Galaxy A8 ed il Samsung Galaxy A9. Questi due apparecchi, facendo un riepilogo di tutte le notizie e le indiscrezioni che abbiamo accumulato finora, si assesteranno su una fascia alta, garantendo ottime prestazioni grazie alle proprie elevate caratteristiche tecniche, che li renderanno competitivi persino con gli smartphone della gamma S6. E se del Samsung Galaxy A8 abbiamo discusso già ampiamente, riportando anche il suo prezzo che, se confrontato a quello attuale del Samsung Galaxy S6, pare eccessivo, ulteriori perplessità desta la cifra necessaria per acquistare il Samsung Galaxy A9: per ora nulla di ufficiale (probabile, però, che tali informazioni vengano fornite tra pochi giorni), ma si parla di un costo che si aggirerebbe sui 600 euro, se non addirittura di più.