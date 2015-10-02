Samsung Galaxy Note 3 si aggiorna

Negli ultimi giorni, oltre a fornire notizie ed indiscrezioni circa i nuovi device prodotti dal noto colosso asiatico Samsung, come l’attuale apparecchio telefonico di top gamma Samsung Galaxy S6 Edge Plus, abbiamo anche discusso ampiamente sugli aggiornamenti che hanno riguardato soprattutto i meno recenti smartphone e tablet realizzati dall’azienda sudcoreana. Alcuni di questi aggiornamenti apportano ai dispositivi che li ospitano delle migliorie nette, soprattutto per quel che concerne il sistema operativo, che nella maggior parte dei casi passa finalmente all’ultima revisione di Android Lollipop, ossia l’Android Lollipop 5.1.1. Tuttavia, non sono tutte rose e fiori: alcune settimane fa, infatti, avevamo riportato lo scontento dei possessori di uno smartphone targato Samsung che, malgrado quelle che erano le aspettative iniziali, da diverso tempo non aveva più avuto alcun update, né all’orizzonte c’erano segnali che facessero ben sperare in tal senso. Stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy Note 3, che proprio in questi giorni sta finalmente ricevendo un nuovo aggiornamento. Tuttavia, come svelato da numerose fonti, tale aggiornamento non riguarderà l’installazione del sistema operativo Android Lollipop 5.1.1 (come speravano i fruitori di questo apparecchio), ma piuttosto, dato anche il peso non eccessivo (siamo sui 50 MB), mirerà a correggere e migliorare alcune funzionalità minori dell’obsoleto sistema operativo Android Lollipop 5.0, l’ultimo montato sul Samsung Galaxy Note 3. Certamente un duro colpo per i possessori di questo dispositivo, il cui malcontento, comprensibilmente, non fa che aumentare.