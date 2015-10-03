Samsung Galaxy S7, si avvicina la data ufficiale?

Ne stiamo parlando in lungo e in largo, dando adito a tutte le varie informazioni oltre che alle voci di corridoio che, sempre con più insistenza, stanno circolando sul web da alcune settimane a questa parte. Il Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è ormai attesissimo dai maggiori esperti ed appassionati di telefonia mobile, e le indiscrezioni finora pervenuteci, in effetti, non fanno che descrivere quello che, al momento, sembra essere uno smartphone molto potente e performante, con una serie di peculiarità e caratteristiche veramente innovative. In molti però, a questo punto, attendono in maniera quasi spasmodica che arrivi il giorno nel quale potranno finalmente stringere tra le mani questo apparecchio. Ebbene, considerando che, per lo sviluppo del Samsung Galaxy S7, è stata utilizzata la nuova e più veloce metodologia Agile in vece della più obsoleta Waterfall (ne avevamo già parlato qui), gli ultimi rumors confermerebbero quanto emerso già un paio di settimane fa, ossia che il nuovo dispositivo telefonico targato Samsung potrebbe fare il proprio esordio sul mercato già intorno a gennaio o febbraio 2016, in anticipo sui tempi previsti inizialmente (marzo/aprile). Nello specifico, i maggiori esperti ritengono che Samsung potrebbe svelare il Samsung Galaxy S7 adottando una campagna analoga a quella utilizzata per il Samsung Galaxy S6 Edge Plus e per il Samsung Galaxy Note 5, ovvero organizzando un evento apposito nel mese di gennaio 2016 dedicato alla presentazione ufficiale del suo nuovo device di top gamma, per poi iniziarne la commercializzazione a partire dal mese successivo, quindi a febbraio 2016.