Crolla ancora il prezzo del Samsung Galaxy S6

Per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone con il quale sostituire il modello in proprio possesso, l’uscita di device più innovativi e performanti è sempre un’ottima occasione, dal momento che essi, inevitabilmente, fanno abbassare il prezzo degli apparecchi meno recenti. È il caso dei dispositivi telefonici targati Samsung, soprattutto nel caso specifico dei cellulari della gamma S6, attualmente la migliore a livello di prestazioni del noto colosso sudcoreano. Difatti, come ci è anche capitato di analizzare alcune volte in questo blog, le vendite del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy S6 Edge, che hanno registrato il loro esordio in Italia durante il mese di aprile del 2015, non hanno rispettato le aspettative dell’azienda asiatica. E così, se questo fatto, già di per sé, ha costretto ad una prima diminuzione del prezzo, l’uscita del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, avvenuta solamente lo scorso settembre, ha determinato un vero e proprio crollo del costo dei suoi immediati predecessori, abbassatisi nel giro di pochi mesi di diverse centinaia di euro. E così, se pochi giorni fa avevamo riportato come fosse possibile, su eBay, acquistare il Samsung Galaxy S6 Edge ad un prezzo molto conveniente, da poco è spuntata una buonissima offerta anche sul sito di Techmania (noto, però, per effettuare le consegne in tempi non propriamente brevi): il Samsung Galaxy S6, di colore nero ed in versione da 32 GB, con garanzia Europa, a soli 419 euro. Ovvero quasi la metà di quanto costava al momento del suo esordio, avvenuto appena 6 mesi fa.