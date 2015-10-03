Caricamento...

Crolla ancora il prezzo del Samsung Galaxy S6

Redazione Avatar

di Redazione

03/10/2015

Per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone con il quale sostituire il modello in proprio possesso, l’uscita di device più innovativi e performanti è sempre un’ottima occasione, dal momento che essi, inevitabilmente, fanno abbassare il prezzo degli apparecchi meno recenti. È il caso dei dispositivi telefonici targati Samsung, soprattutto nel caso specifico dei cellulari della gamma S6, attualmente la migliore a livello di prestazioni del noto colosso sudcoreano. Samsung Galaxy S6 EdgeDifatti, come ci è anche capitato di analizzare alcune volte in questo blog, le vendite del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy S6 Edge, che hanno registrato il loro esordio in Italia durante il mese di aprile del 2015, non hanno rispettato le aspettative dell’azienda asiatica. E così, se questo fatto, già di per sé, ha costretto ad una prima diminuzione del prezzo, l’uscita del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, avvenuta solamente lo scorso settembre, ha determinato un vero e proprio crollo del costo dei suoi immediati predecessori, abbassatisi nel giro di pochi mesi di diverse centinaia di euro. E così, se pochi giorni fa avevamo riportato come fosse possibile, su eBay, acquistare il Samsung Galaxy S6 Edge ad un prezzo molto conveniente, da poco è spuntata una buonissima offerta anche sul sito di Techmania (noto, però, per effettuare le consegne in tempi non propriamente brevi): il Samsung Galaxy S6, di colore nero ed in versione da 32 GB, con garanzia Europa, a soli 419 euro. Ovvero quasi la metà di quanto costava al momento del suo esordio, avvenuto appena 6 mesi fa.

