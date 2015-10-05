Samsung Galaxy S5 Neo in offerta

Come abbiamo più volte detto e ribadito, l’uscita del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, avvenuta appena il mese scorso, è presto diventata un’ottima occasione per chi avesse bisogno di sostituire il proprio telefono cellulare con un modello più recente, senza tuttavia dover spendere una cifra eccessiva. Difatti, uno degli effetti collaterali dell’uscita del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, è stato il fatto che, al contempo, con un grande anticipo rispetto alle festività natalizie (durante le quali, solitamente, è possibile trovare apparecchi e dispositivi telefonici con grandi sconti e promozioni), il prezzo di molti altri smartphone e phablet targati Samsung si sia abbassato anche notevolmente. È il caso non solo degli immediati predecessori dell’ultimo device di top gamma della nota azienda sudcoreana, ossia il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge, ma anche di altri telefonini meno recenti. Fra questi, troviamo infatti anche il Samsung Galaxy S5 Neo, che ancora oggi possiede una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono un device più che discreto. Il Samsung Galaxy S5 Neo è stato quindi reso disponibile, tramite un noto rivenditore su eBay, al buonissimo prezzo di 299 euro, praticamente il più basso mai registrato per questo dispositivo. La versione proposta, inoltre, possiede il brand TIM, ed ha la garanzia Italia valida per ben due anni.