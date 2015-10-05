Ecco Android Marshmallow

Quando si parla di telefoni cellulari, e, nel nostro caso specifico, di smartphone e phablet realizzati dal colosso sudcoreano Samsung, molto spesso, riferendosi alle ultimissime novità, si pensa alle ultime e più innovative componenti hardware: processore, RAM, dimensione e risoluzione del display, fotocamere ed altro. Talvolta dimenticando che, se il processore può essere definito a tutti gli effetti il “cuore” dello smartphone, la sua anima è invece rappresentata dalla sua principale componente software, ossia il sistema operativo. In tal senso, pochi giorni fa, è finalmente stato presentato il nuovissimo sistema operativo di Android, il 6.0, Android Marshmallow. Successore dell’Android Lollipop, il quale attualmente è montato su gran parte dei dispositivi di top gamma Samsung, Android Marshmallow ha segnato il suo debutto con i nuovi apparecchi Nexus, e ben presto, presumibilmente nel corso dei primi mesi del 2016, farà il suo esordio anche presso alcuni dispositivi Samsung, tra i quali, quasi sicuramente, ci saranno il Samsung Galaxy S7, il Samsung Galaxy Note 5 e tutti i device appartenenti alla gamma S6. Android Marshmallow, a quanto pare, migliorerà in maniera sensibile la gestione di tutte le applicazioni presenti su uno smartphone, rendendo molto più fluido e veloce l’utilizzo di quest’ultimo. Pare, inoltre, che questo nuovo sistema operativo implementerà funzioni inedite, rendendo possibile, ad esempio, uno sfruttamento più semplice e diretto dei comandi vocali, e inoltre apporterà dei miglioramenti significativi alla sicurezza dei dati.