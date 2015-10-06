Samsung Galaxy S6, problemi coi rimborsi

Che le vendite degli ultimi device di top gamma prodotti dall’azienda sudcoreana Samsung antecedenti al Samsung Galaxy S6 Edge Plus, vale a dire il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge, non abbiano realizzato le vendite pronosticate dal colosso tecnologico asiatico, non è certo un mistero. Forse anche a causa del loro prezzo iniziale decisamente molto alto, questi smartphone, pur essendo molto potenti e performanti, erano stati accolti in maniera tiepida dal pubblico; ecco perché Samsung, già a partire da qualche mese fa, aveva deciso di mettere in atto alcune offerte e promozioni speciali, nel tentativo di invogliare i suoi clienti all’acquisto di questi device. È il caso, ad esempio, delle iniziative “Galaxy S6 – Passa ad un livello superiore” e “Galaxy S6 Days”. Chi avrebbe preso parte a queste promozioni, infatti, acquistando un Samsung Galaxy S6 o un Galaxy S6 Edge in un determinato arco temporale e rispettando alcune precise indicazioni, avrebbe avuto diritto ad un rimborso rispettivamente di 200 euro e di 150 euro, che, secondo Samsung, sarebbe avvenuto entro pochi giorni. Tuttavia, a distanza di oltre due mesi, non sono pochi gli utenti che, pur avendo diritto al rimborso, non hanno ancora ricevuto nulla. Generando, quindi, un certo malcontento che ha visto lo sfogo di molti di questi fruitori sulla pagina ufficiale di Facebook di Samsung Mobile Italia, la quale, in tutta risposta, non si è sbottonata troppo, fornendo risposte vaghe.