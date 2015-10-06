Ecco il Samsung Galaxy View

Uno dei più curiosi e chiacchierati apparecchi targati Samsung fra quelli in fase di produzione, era sicuramente il Samsung Galaxy View. Conosciuto inizialmente con il nome di Samsung Galaxy Note 18.4, questo interessantissimo dispositivo aveva attirato, già diverse settimane fa, la curiosità di molti appassionati grazie soprattutto alla sua caratteristica principale, intuibile dallo stesso nome: uno schermo dalla dimensione di 18.4 pollici, assolutamente notevole e, secondo alcuni, persino spropositata per un tablet. Da qualche tempo latitavano le notizie sul Samsung Galaxy View, dato che le ultime notizie e le ultime voci di corridoio erano circolate agli inizi dello scorso mese di settembre. Adesso, finalmente, la nota azienda sudcoreana ha diffuso alcune note ufficiali, svelando addirittura quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, molte delle quali confermate rispetto alle indiscrezioni trapelate qualche settimana fa. Il Samsung Galaxy View sarà infatti dotato di un processore Exynos 7580 octa-core, coadiuvato da una RAM da 2 GB. Il suo grande display avrà la risoluzione in full HD, ma non avrà un gran supporto dalle due fotocamere, dal momento che quella posteriore sarà da 8 megapixel, mentre quella anteriore da appena 2 megapixel. Lo storage interno sarà da 32 GB (resta tuttora da capire se potrà essere espanso o meno tramite l’utilizzo di una scheda micro SD), mentre chiude il tutto una batteria da 5700 mAh. Non abbiamo ancora certezze circa una data d’uscita ufficiale, che però dovrebbe ormai essere molto vicina.