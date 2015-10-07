Scende il prezzo del Samsung Galaxy Tab A 9.7

Tempo di grandi sconti e promozioni, in casa Samsung, per quanto riguarda molti dei suoi dispositivi telefonici. Abbiamo già parlato, a tal proposito, di numerose offerte riguardanti alcuni smartphone come il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S5 Neo. Oggi parliamo di un’offerta relativa ad un apparecchio dedicato ad un altro tipo di target, il tablet Samsung Galaxy Tab A 9.7. Il Samsung Galaxy Tab A 9.7 ha fatto il suo esordio sul mercato solamente durante lo scorso maggio, e adesso, a pochi mesi di distanza, vede una discreta riduzione del proprio prezzo. Su eBay, infatti, presso il noto rivenditore Yeppon, che in passato ha già proposto diversi interessanti dispositivi telefonici a prezzi estremamente convenienti, è possibile trovare, in questi giorni, il già citato Samsung Galaxy Tab A 9.7, in versione con la connettività 4G LTE e storage da 16 GB (che possono essere espansi tramite l’utilizzo di una scheda micro SD), e con garanzia Italia. L’offerta di Yeppon propone un abbassamento del prezzo effettivamente notevole, dal momento che, al posto dei 299 euro del costo originale, si può effettuare l’acquisto a soli 239 euro (le spese di spedizione sono gratuite), con un risparmio effettivo, pertanto, di 60 euro (circa il 20%).