Dubbi sull’arrivo europeo del Samsung Galaxy Note 5

Come ci è capitato di ribadire spesso in diversi articoli precedenti, nello scorso mese di agosto si è tenuto un particolare evento organizzato dal noto colosso sudcoreano Samsung, chiamato Samsung Galaxy Unpacked 2015, presso il quale l’azienda asiatica ha dato priorità assoluta alla presentazione dei suoi due nuovissimi device di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. Del primo di questi due apparecchi abbiamo parlato ampiamente, dal momento che, durante i primi giorni di settembre, ha finalmente fatto il suo trionfale esordio anche nel mercato italiano, riscuotendo un buon successo. Il Samsung Galaxy Note 5, però, non ha avuto la stessa fortuna, dal momento che, per alcune scelte discutibili dettate dalla stessa Samsung, la sua uscita è stata riservata solo ad alcuni mercati asiatici ed americani, escludendo, di fatto, il mercato europeo. Scelta discutibile, dicevamo, che ha fatto storcere il naso ai molti appassionati che speravano di stringere tra le mani questo device già a settembre. E se, fino a qualche settimana fa, tutti i vari indizi e le indiscrezioni lasciavano presagire che, durante i primi mesi del 2016, il Samsung Galaxy Note 5 sarebbe finalmente arrivato (seppur, probabilmente, troppo tardi) anche in Italia, una nota ufficiale rilasciata dalla pagina Facebook di Samsung Mobile Italia ha purtroppo smentito ogni rumor, dichiarando che al momento il Samsung Galaxy Note 5 non è previsto per il nostro mercato.