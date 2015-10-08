Arriva il Samsung Gear S2

Pur se, ultimamente, ci siamo concentrati maggiormente nel dare notizie ed indiscrezioni circa i nuovissimi smartphone di top gamma prodotti dall’azienda sudcoreana Samsung, non ci siamo certo scordati di altri dispositivi di nicchia, tra i quali il Samsung Gear S2, nuovissimo smartwatch presentato alcune settimane fa presso l’IFA di Berlino
, nota fiera della tecnologia che si tiene, annualmente, in terra teutonica.
Avevamo già elencato quelle che erano le caratteristiche tecniche principali di questo nuovo apparecchio targato Samsung, e adesso, finalmente, siamo in grado di fornirvi anche una data di uscita ufficiale: il Samsung Gear S2, infatti, sbarcherà anche nel mercato italiano intorno alla fine di ottobre
, quindi tra poche settimane.
Certificato IP68
, come avevamo già annunciato in precedenza, dei tre modelli disponibili, quello con la connettività 3G LTE, sfortunatamente, per il momento è stato riservato esclusivamente ad alcuni mercati asiatici ed americani. Le altre due versioni, invece, quella normale (o sportiva, ribattezzata così da alcuni) e quella Classic, saranno disponibili rispettivamente al prezzo di 349 euro e di 379 euro
.
Oltre allo smartwatch, la confezione contiene alcuni pratici accessori, come un caricabatteria con uscita micro SD, una base per la ricarica ed un secondo cinturino in pelle (presumibilmente per eventuali ricambi).
Di seguito, vi proponiamo anche un video ufficiale fatto circolare da Samsung, in cui viene effettuato l’unboxing del Samsung Gear S2.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?t=32&v=MOHcBd8PFLQ[/embed]