Samsung Galaxy S7, news sui processori

Ne abbiamo discusso ampiamente nel corso delle ultime settimane, e durante i prossimi mesi i rumors e le voci di corridoio sono destinate ad aumentare sempre di più. Il Samsung Galaxy S7, infatti, futuro device di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, vedrà probabilmente la luce tra il mese di gennaio e quello di febbraio 2016, periodo nel quale si presume possa essere finalmente messo in commercio. Fra le notizie più interessanti circolate ultimamente, spiccano sicuramente quelle relative al processore di questo inedito smartphone, o meglio, ai processori, dal momento che non sono poche le indiscrezioni secondo le quali il Samsung Galaxy S7 sarà disponibile con processori differenti, a seconda del loro mercato di riferimento. La novità degli ultimi giorni, in tal senso, sarebbe una sorta di mezza conferma a tale rumor: pare, infatti, che il nuovo processore della Qualcomm, il potentissimo Snapdragon 820, verrà montato solo sui Samsung Galaxy S7 venduti in alcuni mercati asiatici e americani, come la Cina e gli Stati Uniti d’America. Tutti gli altri mercati, incluso, quindi, quello italiano, dovrebbero vedere disponibile solamente la variante con il processore “casalingo”, ossia l’Exynos 8890. Fra le altre possibilità paventate, ricordiamo sempre che il Samsung Galaxy S7 potrebbe anche avere versioni diverse per dimensione del display e per dotazione di RAM.