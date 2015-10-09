Altre novità sul Samsung Galaxy Grand On

Sebbene, nel corso delle ultime settimane, l’attenzione dei maggiori esperti ed appassionati di tecnologia e, nello specifico, di telefonia mobile, si sia concentrata, quantomeno per quel che concerne gli apparecchi prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, sugli attuali e sui futuri device di top gamma (in particolare il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S7, attualmente in fase di progettazione), non sono stati tralasciati anche i dispositivi, ben più economici e modesti, di fascia media o bassa. E così, anche in questi spazi abbiamo più volte riportato notizie e voci di corridoio circa quella che, a quanto pare, sarà la nuova famiglia di telefoni cellulari della Samsung, ossia la gamma O, i cui primissimi modelli sarebbero ormai in procinto di fare il loro esordio sul mercato. In particolare, il Samsung Galaxy Grand On (in realtà c’è ancora più di un dubbio sul nome, visto che si parla anche di Samsung Galaxy Mega On, di Samsung Galaxy O5 e di Samsung Galaxy O7) ha fatto parlare piuttosto spesso di sé ultimamente, e proprio pochi giorni fa sono state svelate le sue caratteristiche tecniche ufficiali. Ad oggi, scopriamo che il Samsung Galaxy Grand On supporterà la connettività LTE, peculiarità, questa, che ancora non aveva trovato una conferma.