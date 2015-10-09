Le ultime novità sul Samsung Galaxy View

Alcuni giorni fa, abbiamo riportato le ultime news concernenti uno fra gli apparecchi targati Samsung più chiacchierati di quest’ultimo periodo, ovvero il tablet Samsung Galaxy View, che in un primo tempo si era fatto conoscere con il nome di Samsung Galaxy Note 18.4. La caratteristica principale di questo ultimissimo dispositivo risiederà, come si può intuire leggendo il suo nome iniziale, la dimensione del display: 18.4 pollici, davvero notevole se pensiamo che si tratta di un tablet. Se, tuttavia, avevamo già fornito alcune caratteristiche tecniche, molte delle quali sono state confermate dalle ultime notizie circolate in rete, come ad esempio il processore octa-core Exynos 7580 e la RAM da 2 GB, oltre allo storage interno da 32 GB (che, a quanto pare, potranno essere aumentati tramite l’utilizzo di una scheda micro SD), altre sono state, invece, smentite. Il Samsung Galaxy View, infatti, a quanto pare non avrà una fotocamera posteriore (si era parlato, infatti, di una fotocamera da 8 megapixel), ma soltanto una anteriore da appena 2 megapixel. Inoltre, il tablet non sarà dotato di un giroscopio, né tantomeno di un accelerometro; caratteristiche, queste, che unite alla dimensione dello schermo, che coi suoi 18.4 pollici si preannuncia come ingombrante, lasciano presupporre che questo apparecchio, probabilmente, sarà pensato per essere utilizzato più come un computer fisso che come uno portatile.