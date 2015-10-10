Nuovi problemi coi rimborsi dei Samsung Galaxy S6

Alcuni giorni fa, avevamo riportato alcune notizie riguardanti diversi fatti di qualche mese fa, circa i Samsung Galaxy S6. Questi telefoni cellulari, estremamente potenti e performanti, usciti pochissimi mesi fa, non avevano realizzato le vendite pronosticate dal noto colosso sudcoreano, tanto che, considerata anche l’imminente uscita dell’ultima revisione della gamma S6 (ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, effettivamente poi arrivato solo lo scorso settembre), Samsung ha deciso di abbassarne drasticamente il prezzo e di proporre alcune offerte vantaggiose per acquistarli, in modo da incentivare i propri più affezionati clienti. Tuttavia, come, appunto, dicevamo giusto pochi giorni fa, due tra queste iniziative, consistenti in rimborsi di 150 euro e di 200 euro per chi avesse acquistato il Samsung Galaxy S6 o il Samsung Galaxy S6 Edge seguendo alcune precise direttive, fino a questo momento hanno lasciato profondamente insoddisfatta la maggior parte di coloro che ne hanno usufruito: molti di questi utenti, pur soddisfacendo i requisiti richiesti per aver diritto al rimborso, a distanza di tanti mesi non hanno ancora visto un euro da parte di Samsung. Comprensibilmente, il malcontento cresce, anche a causa delle risposte vaghe, date in merito sulla questione, dalla pagina ufficiale di Samsung Mobile Italia su Facebook. E così, molti di questi fruitori si sono organizzati aprendo un vero e proprio gruppo di protesta sul già citato social network, chiamato “Tutti quelli che aspettano il bonifico da Samsung”, dove è possibile leggere numerosi post dei diretti interessati in merito alla questione.