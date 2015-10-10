Samsung Galaxy S7, nuovi rumors

Il Samsung Galaxy S7 sta ormai diventando una sorta di fenomeno popolare, stando a giudicare da tutte le varie voci di corridoio che, con insistenza sempre maggiore, stanno circolando su questo attesissimo device. Si è già detto moltissimo, in effetti, sul Samsung Galaxy S7, e nulla lascia pensare che le indiscrezioni su di esso possano scemare, ma anzi, molto probabilmente, nel corso delle prossime settimane, le notizie che lo riguarderanno continueranno ad aumentare in modo esponenziale. Le ultime, in effetti, sono rimbalzate sul web giusto pochi giorni fa, e riguardano alcune caratteristiche che, finora, non erano state molto discusse. Se, infatti, finora si era parlato della forte possibilità secondo la quale tale smartphone sarebbe uscito in almeno due modelli differenti (ed effettivamente, pare che la versione europea sarà diversa da quella americana ed asiatica), adesso non sono in pochi a sostenere che, oltre ad un “normale” Samsung Galaxy S7, potrebbe uscire, contemporaneamente, un Samsung Galaxy S7 Edge. Ma non è tutto: dati gli ultimi feedback, non propriamente entusiastici riguardo la resistenza dei più recenti apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda sudcoreana, sembra che Samsung stia pensando di migliorare questo aspetto per il suo futuro device di top gamma. E così, pare sempre più probabile che il Samsung Galaxy S7 verrà dotato di protezioni all’acqua ed alla polvere. Inoltre, per ovviare al problema delle impronte digitali (spesso fin troppo visibili sulla scocca dei telefonini), è possibile che Samsung rendi l’S7 resistente anche a tali problemi.