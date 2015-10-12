Samsung Galaxy S4 finalmente si aggiorna

Nelle ultime settimane, abbiamo riportato numerose informazioni e novità circa gli aggiornamenti disponibili per alcuni degli ultimi apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda sudcoreana Samsung. Nella maggior parte dei casi, questi aggiornamenti riguardano l’ultimo sistema operativo di Android attualmente disponibile per i device targati Samsung, ossia l’Android Lollipop 5.1.1, che apporta dei miglioramenti netti e consistenti alla fluidità dell’intero dispositivo. Fra i tanti smartphone e tablet che, nel corso degli ultimi tempi, hanno usufruito di tale aggiornamento, vi è il device che, appena due anni fa, era il top gamma del colosso asiatico, il Samsung Galaxy S4. Per la verità, il Samsung Galaxy S4 si era già aggiornato con Android Lollipop 5.1.1 già alcune settimane fa, ma in quel caso c’erano stati diversi problemi che avevano spinto molti possessori di questo telefono cellulare a disinstallare l’aggiornamento, per tornare momentaneamente al vecchio sistema operativo. Adesso, invece, l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S4 dovrebbe essere definitivo, senza comportare più problemi di alcun tipo. E questo vale anche per gli apparecchi brandizzati, in particolar modo per quelli che riportano il marchio TIM ed il marchio Wind. Un’ultima informazione per i possessori del Samsung Galaxy S4: questo aggiornamento non è al momento disponibile via OTA (ma probabilmente lo sarà presto), ma è possibile installarlo tramite Odin.