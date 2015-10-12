Presto il Samsung Galaxy Tab 5 8.0
di Redazione
12/10/2015
Come abbiamo potuto notare anche su questo nostro blog, ultimamente, la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si è data un gran daffare non soltanto per quel che concerne i suoi principali apparecchi telefonici, ed in particolar modo per i suoi smartphone di top gamma (il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5), ma anche per dispositivi leggermente più di nicchia come i tablet. Un gran parlare, in tal senso, ultimamente si sta facendo soprattutto del Samsung Galaxy View, tablet dalle dimensioni notevoli (il display sarà grande 18.4 pollici), ma giusto pochi giorni fa è stato reso noto che un nuovo tablet prodotto dal colosso asiatico dovrebbe ormai essere in procinto di fare il proprio esordio sul mercato. Stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy Tab 5 8.0, che, come si può facilmente intuire dal nome, avrà un display della dimensione di 8 pollici. Tale nuovo apparecchio si affiancherà agli altri modelli facenti parte di questa gamma, ossia il Samsung Galaxy Tab 5 10.0 ed il Samsung Galaxy Tab 5 7.0. Al momento, sfortunatamente, non si conoscono le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Tab 5 8.0: si sa soltanto che questo nuovo tablet avrà sia il supporto alle reti Wi-Fi 802.11a/b/g/n che all’LTE. Per il resto, sicuramente, nuove informazioni verranno fornite durante le prossime settimane.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy Note 3, niente Android Marshmallow?
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4 finalmente si aggiorna
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?
01/05/2020
Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?
28/04/2020
Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen
24/04/2020