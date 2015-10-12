Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Presto il Samsung Galaxy Tab 5 8.0

Redazione Avatar

di Redazione

12/10/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Come abbiamo potuto notare anche su questo nostro blog, ultimamente, la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si è data un gran daffare non soltanto per quel che concerne i suoi principali apparecchi telefonici, ed in particolar modo per i suoi smartphone di top gamma (il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5), ma anche per dispositivi leggermente più di nicchia come i tablet. Un gran parlare, in tal senso, ultimamente si sta facendo soprattutto del Samsung Galaxy View, tablet dalle dimensioni notevoli  (il display sarà grande 18.4 pollici), ma giusto pochi giorni fa è stato reso noto che un nuovo tablet prodotto dal colosso asiatico dovrebbe ormai essere in procinto di fare il proprio esordio sul mercato. Samsung Galaxy Note 18.4 novitàStiamo infatti parlando del Samsung Galaxy Tab 5 8.0, che, come si può facilmente intuire dal nome, avrà un display della dimensione di 8 pollici. Tale nuovo apparecchio si affiancherà agli altri modelli facenti parte di questa gamma, ossia il Samsung Galaxy Tab 5 10.0 ed il Samsung Galaxy Tab 5 7.0. Al momento, sfortunatamente, non si conoscono le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Tab 5 8.0: si sa soltanto che questo nuovo tablet avrà sia il supporto alle reti Wi-Fi 802.11a/b/g/n che all’LTE. Per il resto, sicuramente, nuove informazioni verranno fornite durante le prossime settimane.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy Note 3, niente Android Marshmallow?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 finalmente si aggiorna

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

01/05/2020

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

28/04/2020

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

24/04/2020