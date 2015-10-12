Presto il Samsung Galaxy Tab 5 8.0

Come abbiamo potuto notare anche su questo nostro blog, ultimamente, la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si è data un gran daffare non soltanto per quel che concerne i suoi principali apparecchi telefonici, ed in particolar modo per i suoi smartphone di top gamma (il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5), ma anche per dispositivi leggermente più di nicchia come i tablet. Un gran parlare, in tal senso, ultimamente si sta facendo soprattutto del Samsung Galaxy View, tablet dalle dimensioni notevoli (il display sarà grande 18.4 pollici), ma giusto pochi giorni fa è stato reso noto che un nuovo tablet prodotto dal colosso asiatico dovrebbe ormai essere in procinto di fare il proprio esordio sul mercato. Stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy Tab 5 8.0, che, come si può facilmente intuire dal nome, avrà un display della dimensione di 8 pollici. Tale nuovo apparecchio si affiancherà agli altri modelli facenti parte di questa gamma, ossia il Samsung Galaxy Tab 5 10.0 ed il Samsung Galaxy Tab 5 7.0. Al momento, sfortunatamente, non si conoscono le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Tab 5 8.0: si sa soltanto che questo nuovo tablet avrà sia il supporto alle reti Wi-Fi 802.11a/b/g/n che all’LTE. Per il resto, sicuramente, nuove informazioni verranno fornite durante le prossime settimane.