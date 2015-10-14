Samsung Galaxy S6, aggiornamento in arrivo

In casa Samsung le novità, di certo, non mancano mai. Novità sui futuri device di top gamma, come il Samsung Galaxy S7, attualmente in fase di sviluppo, ma anche sugli attuali modelli in commercio prodotti dal colosso sudcoreano, sia quelli più recenti come il Samsung Galaxy S6, che quelli un po’ meno potenti usciti qualche annetto fa. In tal senso, nelle ultime settimane sono usciti numerosi upgrade ed aggiornamenti, riguardanti in gran parte i nuovi sistemi operativi di Android, per rendere più performanti i vari apparecchi telefonici realizzati dall’azienda asiatica. E qualche giorno fa, abbiamo riportato la notizia secondo la quale un aggiornamento molto corposo, dalle dimensioni notevoli e piuttosto importante per l’economia della gestione del telefono cellulare, sarebbe arrivato presto per alcuni smartphone di top gamma, come quelli appartenenti alla famiglia del Samsung Galaxy S6. Adesso, finalmente, pare che questo aggiornamento stia per arrivare. Difatti, tale upgrade è già disponibile in Francia, per i dispositivi non brandizzati, ed è scaricabile ed installabile tramite Odin. Il suo peso supera addirittura 1,5 GB, cosa che lascia pensare che non apporterà delle semplici migliorie ai telefonini sui quali sarà montato, ma delle vere e proprie novità che potrebbero addirittura rivoluzionarne l’utilizzo. Resta solo da attendere che tale aggiornamento giunga finalmente anche in Italia, sia per gli smartphone brandizzati che non.