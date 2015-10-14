Ufficiale il Samsung Galaxy Tab E Nook
di Redazione
14/10/2015
Nel corso degli ultimi mesi, il grande colosso tecnologico sudcoreano Samsung, e chi mastica un po’ di telefonia mobile se ne sarà certamente accorto, si è dato un gran daffare non soltanto nello sviluppo dei suoi nuovissimi smartphone e tablet, ma anche dei tablet. A tal proposito, durante le scorse settimane sono stati molti i tablet prodotti dal colosso asiatico che sono stati presentati in via ufficiale al mondo intero, o che comunque sono stati protagonisti di rumors e voci di corridoio più o meno degni di nota: ricordiamo, ad esempio, il Samsung Galaxy View, tablet di grandi dimensioni che presto registrerà il proprio ingresso sul mercato della tecnologia. Ebbene, nei giorni scorsi un nuovo dispositivo è stato presentato ufficialmente da Samsung: stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab E Nook, modello nato dalla collaborazione tra l’azienda sudcoreana e la compagnia Barnes & Noble, la quale da diversi anni è un vero e proprio colosso nella vendita di libri al dettaglio negli Stati Uniti d’America. Non a caso il Samsung Galaxy Tab E Nook, come si può anche intuire dal nome stesso, è un tablet appositamente pensato per la lettura degli e-book. Le sue specifiche tecniche principali non sono state ancora rese note, mentre le altre lasciano pensare ad un apparecchio non estremamente potente, più adatto ad essere una sorta di e-reader più performante del normale che un tablet vero e proprio. Il prezzo del Samsung Galaxy Tab E Nook si aggira intorno ai 200 dollari, ma non si sa se verrà reso disponibile anche al di fuori del continente americano.
Articolo Precedente
Nuovo spot per il Samsung Galaxy Note 5
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S6, aggiornamento in arrivo
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?
01/05/2020
Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?
28/04/2020
Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen
24/04/2020