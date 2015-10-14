Ufficiale il Samsung Galaxy Tab E Nook

Nel corso degli ultimi mesi, il grande colosso tecnologico sudcoreano Samsung, e chi mastica un po’ di telefonia mobile se ne sarà certamente accorto, si è dato un gran daffare non soltanto nello sviluppo dei suoi nuovissimi smartphone e tablet, ma anche dei tablet. A tal proposito, durante le scorse settimane sono stati molti i tablet prodotti dal colosso asiatico che sono stati presentati in via ufficiale al mondo intero, o che comunque sono stati protagonisti di rumors e voci di corridoio più o meno degni di nota: ricordiamo, ad esempio, il Samsung Galaxy View, tablet di grandi dimensioni che presto registrerà il proprio ingresso sul mercato della tecnologia. Ebbene, nei giorni scorsi un nuovo dispositivo è stato presentato ufficialmente da Samsung: stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab E Nook, modello nato dalla collaborazione tra l’azienda sudcoreana e la compagnia Barnes & Noble, la quale da diversi anni è un vero e proprio colosso nella vendita di libri al dettaglio negli Stati Uniti d’America. Non a caso il Samsung Galaxy Tab E Nook, come si può anche intuire dal nome stesso, è un tablet appositamente pensato per la lettura degli e-book. Le sue specifiche tecniche principali non sono state ancora rese note, mentre le altre lasciano pensare ad un apparecchio non estremamente potente, più adatto ad essere una sorta di e-reader più performante del normale che un tablet vero e proprio. Il prezzo del Samsung Galaxy Tab E Nook si aggira intorno ai 200 dollari, ma non si sa se verrà reso disponibile anche al di fuori del continente americano.