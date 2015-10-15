Nuovo spot per il Samsung Galaxy Note 5

Nel corso degli ultimi mesi, sono stati due, in particolare, gli smartphone e gli apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda asiatica Samsung che hanno fatto parecchio parlare di sé, monopolizzando le maggiori notizie e le indiscrezioni circolate nel mondo della telefonia mobile. E se uno dei due in particolare, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, uscito solo lo durante lo scorso mese di settembre, ha raggiunto una certa fama anche qui in Italia, l’altro, il Samsung Galaxy Note 5, non essendo stato messo in commercio, almeno per il momento, nel Vecchio Continente, è rimasto comprensibilmente un po’ in disparte.
Nella speranza che possa esordire il prima possibile anche nel mercato europeo (a tal proposito, sono ormai numerose le adesioni alle varie campagne e petizioni
appositamente dedicate), Samsung, forse anche per sgonfiare un po’ la bolla creatasi circa le polemiche su un difetto della S-Pen
, ha diffuso un nuovo spot promozionale, che pone in bella luce sia il Samsung Galaxy Note 5
che il suo accessorio esclusivo, l’S-Pen appunto. Di seguito, ecco il video:
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=eHI-gUJ83xA[/embed]
Ribadiamo che, per ora, il Samsung Galaxy Note 5 non è ancora stato commercializzato né in Italia, né in generale nel continente europeo, né ci sono certezze in merito, dal momento che anche sulla pagina ufficiale di Samsung Mobile Italia non sono state fornite notizie ufficiali
.