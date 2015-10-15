Samsung Galaxy J3 in arrivo

Quando si parla di apparecchi telefonici prodotti dal colosso sudcoreano Samsung, non è certo strano che il pensiero vada sui vari smartphone e phablet di top gamma, dai design raffinati ed accattivanti, e dalle specifiche tecniche che li rendono estremamente potenti e performanti. Purtroppo, il prezzo di tali, desideratissimi device, è solitamente molto alto, non certo alla portata delle tasche di tutti, motivo per cui, oltre alla gamma S, dedicata, appunto, ai dispositivi di fascia alta, Samsung ha sviluppato altre gamme decisamente più low cost. Fra queste, vi è sicuramente la gamma J, da sempre dedicata a telefoni con delle caratteristiche tecniche non irresistibili, e di conseguenza piuttosto economici. Sono, solitamente, smartphone commercializzati nei mercati più emergenti, come quello indiano, ed anche in questo spazio, nei mesi scorsi, abbiamo dedicato alcuni articoli agli apparecchi in questione: il Samsung Galaxy J2, ad esempio, ma anche il più recente e leggermente più performante Samsung Galaxy J7. Fra i due, dovrebbe posizionarsi un nuovo cellulare che, a quanto pare, registrerà il proprio esordio entro tempi brevi: si tratta del Samsung Galaxy J3, le cui specifiche, al momento, parlano di un processore Qualcomm Snapdragon 410, supportato da una RAM da 1 GB. Lo schermo avrà una risoluzione di 1280x720 pixel, mentre le due fotocamere, quella anteriore e quella posteriore, saranno rispettivamente di 5 megapixel e 8 megapixel. Non vi sono ancora notizie ufficiali circa la data d’uscita ed il prezzo del Samsung Galaxy J3, sebbene quest’ultimo non dovrebbe discostarsi troppo da quello del Galaxy J2.