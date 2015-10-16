Samsung Galaxy Note 3 Neo, si spera ancora per Lollipop

Nel corso delle ultime settimane, più di una volta è capitato di focalizzarci su un phablet prodotto dalla nota azienda sudcoreana Samsung, uscito appena un paio di anni fa e, tuttavia, già quasi accantonato dal colosso asiatico. Il Samsung Galaxy Note 3 Neo, infatti, a differenza di alcuni modelli più recenti, come il Samsung Galaxy Note 4 o il Samsung Galaxy Note 5, appartenenti alla sua stessa gamma, non ha ancora ricevuto l’aggiornamento riguardante l’ultimo sistema operativo prima del nuovo Android Marshmellow, ossia l’Android Lollipop 5.1.1, e le speranze che esso arrivi sembrano ormai ridotte all’osso. Alcuni giorni fa, era finalmente arrivato un aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 3 Neo, che tuttavia riguardava alcune piccole migliorie e funzionalità minori, tanto che l’upgrade pesava appena 50 MB. Inutile dire che il malcontento dei tanti possessori di questo device si è riversato su Facebook, sulla pagina ufficiale gestita da Samsung Mobile. E proprio la divisione italiana ha lasciato qualche piccolo spiraglio sull’arrivo di Android Lollipop 5.1.1 per il Samsung Galaxy Note 3 Neo, dicendo testualmente che ogni aggiornamento richiede che la release originale sia adattata in ogni mercato, e che in Italia si stanno monitorando tutti i vari update, per poter fornire degli aggiornamenti via OTA semmai questi dovessero essere disponibili. Non una chiusura netta, insomma. E i fruitori del Samsung Galaxy Note 3 Neo, intanto, incrociano le dita.