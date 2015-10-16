Samsung Galaxy Note 5 arriva a gennaio 2016?

Uno fra i più chiacchierati apparecchi telefonici prodotti in tempi recenti dalla nota azienda sudcoreana Samsung, è senz’altro il phablet di ultimissima generazione, il Samsung Galaxy Note 5. Anche qui ne abbiamo parlato più di una volta in diversi articoli, sottolineandone le peculiarità e le straordinarie caratteristiche tecniche, che lo rendono, insieme al Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il più performante telefono cellulare fin qui mai realizzato dal colosso asiatico. Abbiamo tuttavia sottolineato anche che la sua commercializzazione, finora, è rimasta solamente appannaggio dei mercati asiatici ed americani, provocando un forte senso di insoddisfazione presso i numerosi clienti ed affezionati della Samsung, che volevano testare con mano questo straordinario apparecchio. Nel Regno Unito è stata addirittura aperta una vera e propria petizione, che ha poi trovato diverse decine di migliaia di consensi, con lo scopo prefisso di rendere disponibile il Samsung Galaxy Note 5 anche nel Vecchio Continente. Adesso, finalmente, pare che il desiderio dei più sia destinato a realizzarsi: infatti, sembra che alcune autorevoli fonti abbiano fatto trapelare che la volontà di Samsung sarebbe di portare in Europa il Samsung Galaxy Note 5 soltanto intorno al mese di gennaio 2016, notizia peraltro compatibile con i rumors di alcune settimane fa, che lasciavano presagire che il rilascio di questo phablet nel Vecchio Continente sarebbe avvenuto durante i primissimi mesi dell’anno nuovo. Resta da capire se questa voce troverà conferme ufficiali, ma nelle prossime settimane saremo certamente in grado di fornire maggiori dettagli.