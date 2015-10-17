Samsung Galaxy Note 5 sbarca ufficialmente in Europa

Ne abbiamo parlato a più riprese, in questo blog, dedicandogli anche parecchi articoli. Abbiamo anche riportato una petizione, iniziata da un noto sito britannico, che si auspicava l’arrivo del Samsung Galaxy Note 5 in Europa in tempi brevi. E negli scorsi giorni, quasi come un fulmine a ciel sereno, finalmente è arrivata l’ufficialità da parte di Samsung. La nota azienda tecnologica sudcoreana, infatti, ha finalmente deciso di portare anche nel Vecchio Continente uno dei suoi più performanti gioiellini di top gamma. Il Samsung Galaxy Note 5, pertanto, inizierà ad essere commercializzato in Ucraina, dalla divisione nazionale del colosso asiatico, dove sarà disponibile per l’acquisto già a partire dal 28 ottobre 2015, ad un prezzo di circa 810 euro. Si tratta certamente di un’ottima notizia per tutti gli appassionati e per i maggiori addetti ai lavori, che ormai si stavano iniziando a rassegnare su questo device, pensando che sarebbe giunto solamente durante i primi mesi del 2016. Invece, contrariamente alle aspettative, pare che il Samsung Galaxy Note 5 sia destinato ad arrivare ben prima del previsto, anche nel nostro paese. A tal proposito, non sappiamo ancora quando questo potente device verrà reso disponibile anche in Italia, ma dal momento che è in procinto di sbarcare in Ucraina, è ormai solo questione di tempo prima che arrivi anche in tutte le altre nazioni europee.