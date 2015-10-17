Samsung Galaxy S7 avrà il Force Touch?

Uno degli argomenti ricorrenti di questo blog, lo avrà certo notato chi ci segue assiduamente, è il futuro apparecchio telefonico di top gamma dell’azienda sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7. Questo particolare device, seppur sia ancora in fase di sviluppo, ed al momento su di esso circolino solamente voci ed indiscrezioni non ufficiali, sta facendo parlare moltissimo di sé, diventando uno degli smartphone più attesi dagli appassionati e dagli addetti ai lavori. Si è già detto tantissimo, in effetti, sul Samsung Galaxy S7 e sui numerosi rumors che lo riguardano, a partire dai processori che, se in un primo momento parevano essere due (uno per il mercato europeo ed uno per i maggiori mercati asiatici ed americani), alcuni giorni fa è trapelata una notizia quasi clamorosa, secondo la quale potrebbe uscire addirittura un Samsung Galaxy S7 in versione low cost, con un terzo processore (probabilmente per i mercati emergenti, come quello indiano). L’indiscrezione delle ultime ore, invece, riguarderebbe il display di questo apparecchio: pare, infatti, che il Samsung Galaxy S7 sarà dotato in uno schermo Force Touch, un display estremamente tecnologico ed innovativo sviluppato da Synaptics, che dovrebbe migliorare in maniera esponenziale l’utilizzo e la fruibilità degli schermi touch attualmente montati sulla maggior parte dei telefonini di oggi. Soluzione, peraltro, già adottata di recente anche da Apple, con il suo nuovissimo iPhone 6S.