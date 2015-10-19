Samsung Galaxy Note 3, problemi con Facebook

Nel corso delle ultime settimane, comprensibilmente, nei nostri articoli abbiamo dedicato ampio spazio in particolar modo agli attuali apparecchi telefonici di top gamma prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5 (quest'ultimo, successore del Samsung Galaxy Note 3 e Samsung Galaxy Note 4), presentati durante lo scorso mese di agosto ed immessi sul mercato a partire da settembre (ma come ben sappiamo, il Samsung Galaxy Note 5 non è ancora arrivato in Europa), oltre al futuro device di top gamma di questa azienda asiatica, ossia il Samsung Galaxy S7. Abbiamo anche parlato, però, di uno smartphone che è stato tra i più performanti e potenti dispositivi telefonici targati Samsung appena due anni fa, e che adesso, purtroppo, sembra stia scivolando nel dimenticatoio: stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy Note 3, del quale non solo sembra che non sarà disponibile, nel prossimo futuro, il sistema operativo Android Marshmellow, ma che addirittura, probabilmente, non monterà neanche l’ultima versione di Lollipop, la 5.1.1. Negli ultimi giorni, inoltre, molti possessori del Samsung Galaxy Note 3 hanno riscontrato un ulteriore problema, riguardante l’applicazione di Facebook: pare, infatti, che a seguito di un aggiornamento del noto social network, Facebook non funzioni più correttamente, su questi device, tanto che in alcuni casi non si avvierebbe neppure. Non si sa ancora quale possa essere esattamente il problema, ma è probabile che nei prossimi giorni arrivi un ulteriore aggiornamento per far funzionare nuovamente l’applicazione come si deve.