Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S6

Redazione Avatar

di Redazione

19/10/2015

In casa Samsung, le novità, non si fanno mai attendere: non soltanto per quel che concerne i nuovi device di top gamma, come ad esempio il Samsung Galaxy S6 Edge Plus o gli smartphone e gli apparecchi telefonici attualmente in fase di sviluppo, tra i quali giganteggia il Samsung Galaxy S7. Data, infatti, la gran mole di dispositivi e telefonini di svariate fasce e gamme, è infatti fisiologico che siano numerosi anche gli aggiornamenti. Samsung Galaxy S6 prezzoIn tal senso, effettivamente, solo pochi giorni fa abbiamo parlato di un grande aggiornamento per gli attuali cellulari di top gamma prodotti dal noto colosso sudcoreano, vale a dire il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. E adesso, quasi a sorpresa, è spuntato un nuovo aggiornamento, decisamente più piccolo e, naturalmente, basato sul nuovo sistema operativo di Android, il Lollipop 5.1.1, che proprio di recente è stato diffuso anche negli apparecchi telefonici targati Samsung. In cosa consisterà esattamente questo aggiornamento? Dal momento che, come dicevamo, solamente pochi giorni fa il Samsung Galaxy S6 ha avuto un update sostanzioso, è presumibile che stavolta verranno semplicemente corretti alcuni piccoli bug e migliorate alcune applicazioni. Inoltre, verrà probabilmente reso più scorrevole e performante Android Lollipop 5.1.1, che, essendo stato appena montato, potrebbe incorrere in alcuni piccoli difetti sistemabili nel giro di poco tempo.

