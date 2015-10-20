Samsung Galaxy S5 New Edition in arrivo

Nonostante in questo momento gli apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung siano i modelli appartenenti alla gamma S6 (il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il nuovissimo Samsung Galaxy S6 Edge Plus), e nonostante, soprattutto, sia attualmente in fase di sviluppo il Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma che, con ogni probabilità, debutterà nel mercato della telefonia mobile già intorno a febbraio 2016, Samsung sta ancora lavorando sulla gamma S5, che a quanto pare ha dato numerose soddisfazioni al colosso asiatico. In effetti, di recente ha registrato il proprio esordio il Samsung Galaxy S5 Neo, nuova revisione degli smartphone appartenenti a questa famiglia, e che è arrivato in Italia giusto lo scorso mese di settembre. Adesso, a quanto pare, è in procinto di arrivare il Samsung Galaxy S5 New Edition, ulteriore revisione dei cellulari appartenenti alla gamma S5. Cosa aspettarsi da questo Samsung Galaxy S5 New Edition? Posto che, probabilmente, tale dispositivo non vedrà mai la luce nel Belpaese, le differenze con il già citato Samsung Galaxy S5 Neo in realtà non sono molte: ci sarà infatti il supporto della dual SIM, mentre le altre caratteristiche, come il processore e la RAM, dovrebbero restare pressoché invariate. Stando alle prime indiscrezioni, probabilmente a breve il Samsung Galaxy S5 New Edition esordirà nel mercato brasiliano, pertanto tra alcuni giorni potremo fornire maggiori dettagli su questo device.