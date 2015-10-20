Controllare Arduino con il Galxy via USB

Grazie alla libreria usb-serial-for-android
è diventato molto facile far comunicare Arduino e il sistema Android. Si tratta di una libreria che contiene dei driver per CDC, FTDI, Arduino e altri dispositivi.
, oppure nuovo.
La versione di Android migliore è la 3.1+, non è richiesto l’accesso di root, ADK o altri driver del kernel.
Per quanto riguarda il collegamento fisico dei due device, è davvero molto semplice. Grazie a un cavo USB OTG, infatti, si possono collegare i due dispositivi.
Per quanto riguarda invece la parte software, questa di affida a una libreria esterna. Si tratta di una libreria gratuitamente disponibile su github, che al momento è presente nella versione w0.1.0.
Ora, per far comunicare Arduino e Android bisogna iniziare un nuovo progetto per creare un App utilizzando l’IDE che preferiamo.
Dunque, il primo passo è quello di linkare, da Eclipse, le librerie al progetto. Si seleziona quindi il progetto, si clicca su Import e poi si seleziona la voce “Existing Projects Into Workspace”. Si naviga quindi fino a usb-serial-for-android e si continua. A questo punto, digitate Ctrl+click sulla vostra app e cliccate su “Properties”, a seguire su “Build Path”. A questo punto, nella scheda “Projects”, spuntate la voce “UsbSerialLibrary” e assicuratevi che la stessa voce sia spuntata sulla scheda “Order and Export”.
Cliccate quindi, sul pannello di sinistra, sulla voce “Android” e selezionate “Add” nella selezione delle Librerie, aggiungendo così UsbSerialLibrary. L’import è quindi completato.
A seguire, copiate il file device_filter.xml nella cartella res/xml del vostro progetto. Per notificare l’app quando il dispositivo viene collegato, configurate l’AndroidManifest.xml. Per maggiori informazioni, date un occhio alla documentazione ufficiale sugli Host USB.