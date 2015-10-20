Caricamento...

Controllare Arduino con il Galxy via USB

20/10/2015

Grazie alla libreria usb-serial-for-android è diventato molto facile far comunicare Arduino e il sistema Android. Si tratta di una libreria che contiene dei driver per CDC, FTDI, Arduino e altri dispositivi. Arduino, è la nota piattaforma hardware che crea circuiti di applicazioni attraverso il Microcontrollore. E’ possibile acquistare Arduino sia usato anche online come nella sezione di usato.it, oppure nuovo. La versione di Android migliore è la 3.1+, non è richiesto l’accesso di root, ADK o altri driver del kernel. Per quanto riguarda il collegamento fisico dei due device, è davvero molto semplice. Grazie a un cavo USB OTG, infatti, si possono collegare i due dispositivi. Per quanto riguarda invece la parte software, questa di affida a una libreria esterna. Si tratta di una libreria gratuitamente disponibile su github, che al momento è presente nella versione w0.1.0. Ora, per far comunicare Arduino e Android bisogna iniziare un nuovo progetto per creare un App utilizzando l’IDE che preferiamo. Dunque, il primo passo è quello di linkare, da Eclipse, le librerie al progetto. Si seleziona quindi il progetto, si clicca su Import e poi si seleziona la voce “Existing Projects Into Workspace”. Si naviga quindi fino a usb-serial-for-android e si continua. A questo punto, digitate Ctrl+click sulla vostra app e cliccate su “Properties”, a seguire su “Build Path”. A questo punto, nella scheda “Projects”, spuntate la voce “UsbSerialLibrary” e assicuratevi che la stessa voce sia spuntata sulla scheda “Order and Export”. Cliccate quindi, sul pannello di sinistra, sulla voce “Android” e selezionate “Add” nella selezione delle Librerie, aggiungendo così UsbSerialLibrary. L’import è quindi completato. A seguire, copiate il file device_filter.xml nella cartella res/xml del vostro progetto. Per notificare l’app quando il dispositivo viene collegato, configurate l’AndroidManifest.xml. Per maggiori informazioni, date un occhio alla documentazione ufficiale sugli Host USB.
