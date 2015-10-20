Presto Android Marshmallow sul Samsung Galaxy S6

Oggetto del desiderio di molti amanti, esperti ed appassionati di telefonia mobile, il Samsung Galaxy S6, insieme alle sue due revisioni, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, è sicuramente uno degli smartphone attualmente più potenti e performanti presenti sul mercato. Dotati di specifiche tecniche estremamente innovative, di recente gli apparecchi appartenenti alla gamma S6 hanno subito numerosi aggiornamenti e modifiche, primo fra tutti quello relativo al nuovo sistema operativo di Android Lollipop, l’Android Lollipop 5.1.1. Update, questo, estremamente atteso dai numerosi possessori di questi device, i quali così hanno potuto godere di diverse modifiche e migliorie. Tuttavia, per quanto questo aggiornamento abbia fatto felici i fruitori del Samsung Galaxy S6, è un altro il sistema operativo che tutti sperano di vedere presto sui propri cellulari. Android Marshmallow 6, infatti, dovrebbe sbarcare anche su Samsung tra pochissimi mesi, presumibilmente in concomitanza con l’esordio sul mercato della telefona mobile del Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma prodotto dalla nota azienda sudcoreana. Cosa aspettarsi dall’Android Marshmallow 6? Sicuramente, considerando che uno dei talloni d’Achille degli apparecchi targati Samsung è sempre stata la batteria, Android Marshmallow dovrebbe garantire una migliore gestione di quest’ultima, dandole quindi una maggiore autonomia. Dovrebbero, inoltre, venire implementate numerose funzioni relative alla sicurezza ed alla protezione dei propri dati, oltre ad una maggiore fluidità e fruibilità delle risorse.