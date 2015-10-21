Samsung Galaxy S5 Neo ancora in offerta

Uno dei tanti vantaggi dell’abbondante produzione, da parte di un’azienda che si occupa di telefonia mobile, di numerosi smartphone e phablet, sta sicuramente nel fatto che, con l’uscita di ogni nuovo device di top gamma, tutti i modelli usciti in precedenza, generalmente, subiscono un buon abbassamento del prezzo, in alcuni casi addirittura in maniera notevole. Per quel che concerne il colosso sudcoreano Samsung, questa regola vale a maggior ragione, in quanto la produzione di nuovi apparecchi e dispositivi telefonici è un processo continuo e praticamente inarrestabile, e le offerte e le promozioni per i modelli meno recenti abbondano. Poche settimane fa, ad esempio, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ha registrato il proprio trionfale ingresso sul mercato, facendo, di conseguenza, crollare i prezzi di molti altri cellulari targati Samsung. E tra di essi, quasi ironicamente, vi è pure il Samsung Galaxy S5 Neo, ulteriore revisione della gamma S5 che è arrivato in Italia solamente lo scorso settembre. Già alcuni giorni fa era stata resa disponibile, su eBay, tramite un noto rivenditore, una buonissima offerta per poter acquistare il Samsung Galaxy S5 Neo. Da poco, una nuova promozione resa disponibile da un’importante azienda specializzata nell’e-commerce, Bass8.it, permette di comprare Samsung Galaxy S5 Neo a soli 298 euro, con garanzia Italia e colore nero.