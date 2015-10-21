Si avvicina il Samsung Galaxy S6 Mini?

Nel corso degli ultimi mesi, certamente, l’attenzione della maggior parte degli esperti e degli appassionati di telefonia mobile, quantomeno per quel che concerne il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, si è soffermata sui più importanti apparecchi e dispositivi di top gamma, come il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, presentati lo scorso mese di agosto ed usciti durante quello successivo (ma il Note 5 per il momento deve ancora sbarcare nei paesi europei), oltre che sul Samsung Galaxy S7, che probabilmente arriverà a febbraio 2016. Restando sempre sugli smartphone di fascia alta, ossia quelli appartenenti alla gamma S6, ultimamente si erano perse le tracce di un device di cui avevamo parlato diverso tempo fa, ossia il Samsung Galaxy S6 Mini. La revisione economica dei più performanti apparecchi telefonici dell’azienda asiatica non faceva parlare più di sé da molto tempo, e adesso finalmente è stata riesumata da alcune indiscrezioni degli ultimi giorni. Difatti, sul noto GFXBench, sono state presentate alcune caratteristiche tecniche di un dispositivo il cui codice è SM-W2016, e che, secondo alcuni, potrebbe corrispondere al Samsung Galaxy S6 Mini: si parla, infatti, di un processore Exynos 7420, supportato da una RAM da 3 GB e da uno storage interno da 64 GB. Lo schermo, da 4,6 pollici, avrebbe risoluzione in HD (720x1280 pixel), mentre la fotocamera posteriore sarebbe di 16 megapixel, contro i 5 megapixel quella frontale. Tutte peculiarità, insomma, compatibili con i device appartenenti alla gamma S6. Ricordiamo, tuttavia, che non è ancora ufficiale che si tratti del Samsung Galaxy S6, dal momento che potrebbe anche essere un altro smartphone targato Samsung. Ulteriori aggiornamenti li avremo certamente nel corso delle prossime settimane.