Samsung Galaxy S4 non avrà Android Marshmallow?

Arrivano interessanti novità, sebbene non positive, per i possessori del Samsung Galaxy S4. Nel corso delle ultime settimane, infatti, parlando della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ci siamo soffermati numerose volte sui suoi attuali dispositivi telefonici di top gamma, ossia sul Samsung Galaxy S6 Edge Plus e sul Samsung Galaxy Note 5, oltre che sul Samsung Galaxy S7, futuro device che, stando alle indiscrezioni fin qui trapelate, dovrebbe essere estremamente potente e performante. Abbiamo però anche discusso dell’aspetto software di tali dispositivi, lasciando intendere che essi monteranno certamente il nuovissimo sistema operativo di Android, l’Android Marshmallow 6, presentato in via ufficiale solo qualche settimana fa. In effetti, negli ultimi tempi stanno circolando numerose liste circa gli smartphone e gli apparecchi telefonici realizzati dal noto colosso asiatico che presto riceveranno l’aggiornamento con il nuovo sistema operativo di Android. E se, comprensibilmente, sono presenti tutti i device più recenti e performanti, come tutti quelli appartenenti alla gamma S6 ed alla gamma S5, oltre al già citato Samsung Galaxy Note 5 ed al Samsung Galaxy Note 4, sembra purtroppo mancare il Samsung Galaxy S4. Un’altra assenza illustre quindi, dopo quella del Samsung Galaxy Note 3. Beninteso, nulla è ancora ufficiale, dal momento che queste liste, per quanto provengano da fonte autorevoli, non hanno ancora trovato conferme da parte di Samsung. Tuttavia, al momento pare piuttosto improbabile che il Samsung Galaxy S4 possa ricevere, nei prossimi mesi, il sistema operativo di Android Marshmallow. Una batosta non indifferente, pertanto, per i possessori di questo device.