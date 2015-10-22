Samsung Galaxy S6 Edge Plus avrà cover di lusso

Durante gli ultimi mesi, per quel che concerne il mercato della telefonia mobile, gli occhi di molti appassionati e addetti ai lavori sono stati puntati in particolar modo sui due nuovi device di top gamma realizzati dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. Questi due phablet, dato lo stile ed il design accattivante, oltre alle peculiarità ed alle caratteristiche tecniche che li hanno resi estremamente potenti e performanti, sono diventati l’oggetto del desiderio dei più addirittura prima della loro presentazione ufficiale, avvenuta poi durante lo scorso mese di agosto. Commercializzati a partire dal mese di settembre (ma il Samsung Galaxy Note 5 non è ancora arrivato in Europa), hanno fin qui registrato delle recensioni estremamente positive. E con le notizie che hanno preso a circolare nel corso delle ultime ore, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5 sono destinati a diventare ancora di più l’oggetto dei desideri dei più: una collaborazione con Swarovski e con Montblanc, che per la verità dura già da diversi anni, ha infatti portato alla realizzazione di alcune esclusive cover compatibili con questi due apparecchi telefonici. Si tratta, com’è facile presumere, di cover plasmate con materiali estremamente lussuosi, come la pelle di vitello ed i pregiati cristalli di Swarvski, e, nel caso di quelle della Montblanc, vedono addirittura la partecipazione straordinaria di un celebre artista e tatuatore contemporaneo del calibro di Mo Coppoletta. Chiaramente, il prezzo per poter aggiudicarsi tali accessori non sarà contenuto, dal momento che potranno costare anche diverse centinaia di euro.