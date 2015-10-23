Samsung Galaxy A9 fa una nuova apparizione

Nel corso delle ultime settimane, la nota azienda tecnologica Samsung si è molto impegnata nella realizzazione e nella promozione di diversi apparecchi telefonici di top gamma: abbiamo già discusso fino alla nausea del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ultima revisione degli smartphone appartenenti alla gamma S6, e del Samsung Galaxy Note 5, che per il momento non è stato ancora commercializzato nel continente europeo. Ma anche un altro dispositivo, appartenente alla gamma A, quasi in punta di piedi, ha fatto a sorpresa numerose apparizioni a partire dal mese di settembre, facendo parlare di sé per via delle sue caratteristiche tecniche a dir poco notevoli: si tratta del Samsung Galaxy A9, che alcuni giorni fa ha fatto una nuova apparizione, stavolta su AnTuTu, dove ha dato nuova conferma circa molte delle sue specifiche. Samsung Galaxy A9, infatti, sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 620, che otterrà il supporto di una RAM da 3 GB, al momento inferiore solo ai già citati Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Samsung Galaxy Note 5. Per quel che riguarda lo storage interno, caratteristica che finora era rimasta ignota, si parla di 32 GB, non si sa ancora se espandibili o meno tramite scheda micro SD. La dimensione dello schermo, la cui risoluzione sarà in full HD, dovrebbe essere di 5,5 pollici. Conferme anche sul sistema operativo, l’Android Lollipop 5.1.1.