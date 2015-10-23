Samsung Galaxy Golden 3 in arrivo?

Alcuni giorni fa
, avevamo dato notizia circa l’arrivo, che pareva ormai imminente dopo alcuni mesi di silenzio, della revisione economica degli apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6, ossia il Samsung Galaxy S6 Mini. Un nuovo device, infatti, aveva fatto la propria comparsa sul noto GFXBench, rilasciando una serie di caratteristiche tecniche che lasciavano supporre che potesse proprio trattarsi del Samsung Galaxy S6 Mini.
Tuttavia, nel corso delle ultime ore, SamMobile, fonte più che autorevole
, ha smentito questa notizia, sostenendo invece che, con ogni probabilità, questo nuovo smartphone sarà il Samsung Galaxy Golden 3, ultimo dispositivo a conchiglia
prodotto dall’azienda sudcoreana Samsung.
A sostegno di questa ipotesi, vi è il fatto che l’apparecchio è apparso su GFXBench con il codice SM-W2016
, del tutto simile a quello utilizzato quando gli altri dispositivi appartenenti alla famiglia dei Galaxy Golden erano in procinto di uscire: il Samsung Galaxy Golden, infatti, era stato presentato inizialmente con il codice SM-W2014, mentre il Samsung Galaxy Golden 2 aveva come codice SM-W2015.
Un nuovo smartphone a conchiglia, quindi, sarebbe ormai all’orizzonte. Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate ufficialmente, il Samsung Galaxy Golden 3 avrà delle caratteristiche tecniche veramente notevoli
, simili agli attuali device di top gamma prodotti da Samsung: processore Exynos 7420, RAM da 3 GB, storage interno da 64 GB e schermo con risoluzione in HD da 720x1280 pixel.