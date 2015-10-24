Samsung Galaxy S7 avrà USB Tipo-C?

Nel corso delle ultime settimane, non abbiamo certo fatto mistero del fatto che, per quel che riguarda la nota azienda sudcoreana Samsung, l’apparecchio telefonico di gran lunga più chiacchierato e più atteso dai maggiori appassionati e addetti ai lavori sia il Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma. Come abbiamo detto e ribadito più volte, il Samsung Galaxy S7 dovrebbe anticipare la concorrenza, uscendo addirittura tra gennaio e febbraio 2016, molto prima quindi di quanto si prevedeva inizialmente. Questo dispositivo, inoltre, è ormai al centro di un ciclone di rumors e voci di corridoio, che si rincorrono con insistenza sempre maggiore: fra le indiscrezioni più accreditate, vi è quella che sostiene che il Samsung Galaxy S7 uscirà addirittura in tre diverse versioni, a seconda del mercato di riferimento. L’ultimo rumor riguarderebbe una nuova caratteristica, che con ogni probabilità verrà integrata in tutti gli smartphone ed i telefoni cellulari di top gamma in futuro, ossia la USB Tipo-C. Tale peculiarità, come si può facilmente presumere, renderà molto più veloce e più agevole il trasferimento dei dati tra il device ed un altro apparecchio. Al momento, questa resta, per l’appunto, solo un’indiscrezione, la quale tuttavia proviene da SamMobile, una fonte più che autorevole: resta da vedere se verrà confermata ufficialmente in futuro, cosa che al momento appare piuttosto probabile.