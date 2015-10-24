Altro aggiornamento per Samsung Galaxy S6

In casa Samsung, andando a guardare agli apparecchi telefonici di top gamma, saltano sicuramente subito all’occhio i vari device appartenenti alla gamma S6, vale a dire il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. La nota azienda sudcoreana sta puntando molto su questi dispositivi, cosa che si può intuire anche dai numerosi aggiornamenti che, con una grande frequenza, stanno venendo resi disponibili per i vari smartphone appartenenti a questa gamma. In effetti, nelle ultime settimane abbiamo riportato diverse notizie riguardanti vari aggiornamenti per il Samsung Galaxy S6 e per le sue revisioni, e qualche giorno fa ha iniziato a circolare un nuovo update per questi cellulari. L’aggiornamento in questione, che ancora una volta si basa su Android 5.1.1 (per l’aggiornamento che porterà ad Android Marshmallow 6 bisognerà ancora attendere un po’), al momento è stato reso disponibile via OTA solamente per i Samsung Galaxy S6 brandizzati 3, ma è probabile che nel corso delle prossime settimane potranno usufruirne anche gli altri operatori nostrani. Fra le varie modifiche apportate da questo aggiornamento, senz’altro da segnalare un miglioramento della gestione delle risorse, atto ad un maggior risparmio energetico che comporterà, così, ad un aumento della durata della batteria, la cui scarsa autonomia è sempre stata uno dei talloni d’Achille degli apparecchi targati Samsung.