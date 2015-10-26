Samsung Galaxy Note 5, due nuovi colori

In queste ultime settimane, uno degli apparecchi telefonici targati Samsung che stanno facendo maggiormente parlare di sé è il Samsung Galaxy Note 5. Device di top gamma prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana, il Samsung Galaxy Note 5 è stato presentato in via ufficiale solamente durante lo scorso mese di agosto, presso un evento appositamente dedicato (il Samsung Galaxy Unpacked 2015), insieme al “gemello” Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Come abbiamo scoperto alcuni giorni fa, sebbene in un primo momento il Samsung Galaxy Note 5 non fosse stato reso disponibile per il mercato europeo, finalmente Samsung ha deciso di metterlo in commercio anche nel Vecchio Continente, tanto che questo dispositivo sbarcherà in Ucraina già a partire dal 28 ottobre 2015, per poi diffondersi anche negli altri paesi europei. L’ultima novità di questo device, stavolta puramente estetica, proviene invece dalla Corea del Sud, dove, a partire dalla giornata di ieri, è disponibile in due nuove colorazioni: Silver Titanium, elegante e raffinata variante argentata, e Pink Gold, probabilmente dedicata ad una clientela femminile. La prima in realtà era già stata mostrata nel corso della presentazione del Samsung Galaxy Note 5, sebbene sia stata resa disponibile soltanto adesso. La seconda, invece, è totalmente inedita. Resta da capire se queste due nuove colorazioni arriveranno anche in Europa, ma di certo nelle prossime settimane ne sapremo di più.