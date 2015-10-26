Samsung Galaxy S7, novità sulla parte audio

Come ci è capitato di ribadire piuttosto spesso in diversi articoli, in questo momento, il Samsung Galaxy S7 è l’oggetto dei desideri di molti esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne la telefonia mobile. Tale dispositivo sarà, nei prossimi mesi, il nuovo device di top gamma prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Ne stiamo parlando spesso, poiché molte sono le indiscrezioni e le voci di corridoio riguardanti questo straordinario apparecchio telefonico, che si prefigge già da ora l’obiettivo di essere, in un modo o nell’altro, veramente rivoluzionario rispetto a tutti gli smartphone ed i telefoni cellulari che il colosso asiatico ha realizzato in passato, già solo a cominciare dai processori. Ebbene, gli ultimi rumors sul Samsung Galaxy S7 riguardano, stavolta, le sue componenti audio. Sembra, infatti, che Samsung desideri migliorare in maniera esponenziale la qualità in cuffia, tanto che starebbe pensando allo sviluppo di un chip appositamente dedicato all’audio. Al momento, le indiscrezioni, che naturalmente non trovano ancora delle conferme ufficiali, parlano di un chip realizzato da ESS Technology, un SABRE 9018AQ2M, un potente e performantissimo amplificatore per cuffie che, manco a dirlo, migliorerebbe in modo notevole la qualità dell’audio. Notizia, questa, che, se dovesse trovare l’ufficialità nel corso delle prossime settimane, farebbe felicissimi anche i clienti dall’orecchio più esigente, rendendo ancora più desiderato il Samsung Galaxy S7.