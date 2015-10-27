Caricamento...

Samsung Galaxy S7, lega in magnesio e vetro

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2015

Inutile girarci intorno: in casa Samsung, in questo momento, il dispositivo telefonico più atteso dalla maggior parte degli affezionati clienti e dagli appassionati di tecnologia, non può che essere il Samsung Galaxy S7. Come ormai sappiamo bene, questo device dovrebbe registrare il proprio esordio sul mercato della telefonia mobile già intorno al mese di febbraio 2015, e quindi in netto anticipo rispetto a quelle che erano inizialmente le previsioni dell’azienda sudcoreana, mossa questa atta a spiazzare la concorrenza. Samsung Galaxy S6 EdgeComprensibile che tale apparecchio sia tanto desiderato, viste le numerose voci di corridoio che lo riguardano: sappiamo, ad esempio, che il Samsung Galaxy S7 dovrebbe uscire in almeno tre differenti versioni (con tre processori diversi, a seconda del mercato di riferimento), e, sempre stando alle indiscrezioni che sono circolate nel corso delle ultime settimane, questo smartphone dovrebbe montare una serie di componenti estremamente potenti e performanti, che dovrebbero far impallidire tutti i device di top gamma usciti in passato. Un rumor degli ultimi giorni, confermerebbe invece un aspetto più superficiale, ma non per questo meno importante, di cui avevamo già parlato tempo fa: difatti, autorevoli fonti cinesi sostengono che il Samsung Galaxy S7 avrà una scocca composta da una particolare lega di magnesio e vetro, caratteristica che dovrebbe rendere il telefono non soltanto più leggero e più resistente rispetto ai suoi predecessori, ma anche più elegante e raffinato da un punto di vista estetico.

Redazione Avatar

Redazione

