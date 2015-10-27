Samsung Galaxy Grand On, la scheda tecnica

Fra le più interessanti novità che abbiamo riportato ultimamente circa gli apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, vi è senz’altro quella che, già diverse settimane fa, era stata lanciata come la nuova gamma di smartphone dell’azienda asiatica, la gamma O. I primi dispositivi di questa nuova “famiglia” si erano fatti notare, almeno stando alle indiscrezioni circolate su di essi, per essere economici e non estremamente potenti, similarmente a quanto accade con i cellulari appartenenti alla gamma J (che però restano appannaggio dei mercato emergenti, come quello indiano). Uno di questi nuovi smartphone riporta il nome di Samsung Galaxy Grand On. Il Samsung Galaxy Grand On (riguardo il nome, tempo fa si parlava anche di Samsung Galaxy Mega On), giusto alcuni giorni fa ha fatto una nuova comparsata, stavolta sul noto sito di TENAA, che ne ha rivelato quelle che, a quanto pare, dovrebbero essere le sue caratteristiche tecniche ufficiali, peraltro in parte già anticipate a suo tempo. Samsung Galaxy Grand On sarà dotato di un processore dual-core, contrariamente a quanto affermato in precedenza (si parlava infatti di un Exynos 3475 quad-core); confermati la RAM, che sarà da 1 GB, e lo storage interno da 8 GB, espandibili tramite scheda micro SD. La fotocamera posteriore sarà da 8 megapixel, contro i 5 megapixel di quella anteriore. Il display, da 5,1 pollici, avrà una risoluzione di 720x1080 pixel.