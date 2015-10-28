Samsung Galaxy Note 5, ecco la cover di Mophie

Sebbene il Samsung Galaxy Note 5, attualmente uno fra i device di top gamma realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano, non abbia ancora fatto il proprio esordio sul mercato europeo (ma, come ben sappiamo, è ormai questione di giorni), sono numerose le notizie riguardanti questo potente e performante phablet. Difatti, come ormai sappiamo bene, per quel che concerne il software del Samsung Galaxy Note 5, molto presto dovrebbe essere disponibile il nuovissimo sistema operativo di Android, l’Android Marshmallow 6. Mentre, per quanto riguarda l’hardware, nuovissimi, esclusivi accessori sono ormai in procinto di arrivare. Di recente, per esempio, abbiamo parlato di alcuni accessori di lusso, come le cover speciali realizzate da Swarovski e da Montblanc, e compatibili proprio con il Samsung Galaxy Note 5 oltre che con il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Una notizia degli ultimi giorni, vede un’ulteriore cover in arrivo, stavolta non di pregio come quelle già citate, ma dalle prestazioni estremamente più efficaci: Mophie, infatti, nota compagnia Californiana, ha realizzato una cover con una batteria integrata da 2500 mAh, la cui potenza sarebbe tale da poter aumentare l’autonomia del device di diverse ore. Il prezzo, dal momento che ammonta a circa 110 euro, non è certamente fra i più economici, ma si tratta tuttavia di un accessorio immancabile se si desidera sfruttare al meglio il proprio Samsung Galaxy Note 5.