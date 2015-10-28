Samsung Galaxy S7 avrà fotocamera da 20 megapixel?

In casa Samsung le novità non si fanno mai mancare, specialmente per quel che concerne un settore in continua evoluzione come quello della telefonia mobile. Come ormai ben tutti sappiamo, infatti, il prossimo device di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano sarà il Samsung Galaxy S7, che, pur essendo ancora in fase di sviluppo, sta facendo parlare ampiamente di sé già da diversi mesi, circondato da una lunghissima serie di rumors e voci di corridoio. Il Samsung Galaxy S7, con ogni probabilità, uscirà in almeno tre differenti versioni, ognuna delle quali sarà dotata di un diverso processore. Sono, inoltre, numerose le indiscrezioni riguardanti alcune delle caratteristiche tecniche di questo apparecchio, che si preannuncia come estremamente tecnologico e performante, praticamente rivoluzionario rispetto a tutti quelli prodotti in passato dall’azienda asiatica. I rumors delle ultime ore, adesso, parlano di novità riguardanti la fotocamera: pare, infatti, che fra i tanti desideri di Samsung per rendere più appetibile e desiderato il Samsung Galaxy S7, vi sia quello di migliorare ulteriormente la già notevole fotocamera, in modo da aumentare la qualità delle immagini e delle fotografie scattate (questo grazie anche allo schermo, che dovrebbe avere una risoluzione in 4K). E, quindi, il Samsung Galaxy S7 potrebbe montare una fotocamera posteriore di ultimissima generazione, di misura ridottissima, da ben 20 megapixel. Rimane da capire se tale notizie possa essere confermata nel prossimo futuro, e se possa essere compatibile con un’altra indiscrezione circolata tempo fa, secondo la quale il Samsung Galaxy S7 avrebbe avuto addirittura due fotocamere posteriori.